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11:37, 20 сентября 2024Среда обитания

В российском регионе слово «Россия» высадили из сосен

В Коми высадили слово «Россия» из 25 тысяч сеянцев сосны

Фото: Павел Усаченко / РИА Новости

В Коми, возле Финно-угорского этнопарка, геоглиф в виде слова «Россия» высадили из 25 тысяч сеянцев сосны. Об этом у себя в Telegram-канале сообщает глава региона Владимир Уйба.

Геоглиф был высажен в рамках акции «Посади свое дерево» нацпроекта «Экология» и Всероссийской акции «Сохраним лес». Размер насаждений — 400 на 100 метров. Начало акции было положено на выставке «Россия», где россияне и жители других стран могли получить сертификаты на участие в ней.

По словам главы Минприроды Коми Екатерины Киселевич, деревья в виде слова «Россия» будут видны не только с высоты птичьего полета, но и из космоса.

Ранее стало известно, что этой осенью на улицах и магистралях Москвы высадят более трех тысяч деревьев. Вдоль крупных улиц и вылетных магистралей посадят липы, декоративные яблони, вязы и клены.

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      Мария Черкасова
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