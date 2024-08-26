В Москве высадят тысячи деревьев

Более трех тысяч деревьях посадят на улицах и магистралях Москвы

Этой осенью на улицах и магистралях Москвы высадят более трех тысяч деревьев. Об этом рассказал заместитель мэра в правительстве Москвы Петр Бирюков, его слова приводит «Российская газета».

Вдоль крупных улиц и вылетных магистралей посадят липы, декоративные яблони, вязы и клены. Бирюков отметил, что для формирования комфортной городской среды высадка деревьев и кустарников является одним из важнейших направлений, а озеленение общественных пространств играет большую роль, особенно для такого огромного мегаполиса, как Москва.

Деревья подбираются с учетом их способности адаптироваться к сложным условиям города.