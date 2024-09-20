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10:26, 20 сентября 2024Россия

В российском регионе сообщили о смерти 12-летнего школьника

В Красноярском крае школьник надышался газом и не выжил

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Красноярском край 12-летний ребенок надышался газа. О смерти школьника сообщает Telegram-канал Kras Mash.

Очевидцы рассказали, что мальчик потерял сознание после того как вдохнул газ. Упав, он получил травму. Прибывшие на место медики не смогли помочь пострадавшему.

Друзья школьника рассказали, что автомобиль скорой помощи ехал к ним около 40 минут. Прокуратура начала проверку с целью выяснить, как баллон с газом попал в руки ребенка.

В начале сентября в Нижневартовске подростка без признаков жизни нашли в школьном туалете. Обстоятельства случившегося выясняют судебные медики.

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      Алан Босиков
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