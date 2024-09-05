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19:43, 5 сентября 2024Россия

В туалете российской школы нашли мертвым 16-летнего подростка

В Нижневартовске в туалете школы нашли мертвым 16-летнего подростка

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В школе №17 Нижневартовска нашли мертвым одного из учеников. Об этом сообщила администрация города в Telegram.

Как рассказали местные власти, сотрудниками учебного заведения была вызвана бригада медиков. Причину смерти школьника определит судебно-медицинская экспертиза. Сейчас обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы.

В свою очередь, Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет, что тело, принадлежащее 16-летнему подростку, обнаружили в школьном туалете. При нем также нашли вейп, однако связан ли он с причиной смерти, пока неизвестно.

Ранее в Севастополе десятилетняя девочка упала в обморок после урока физкультуры, прибывшие на место медики не смогли ее спасти. В качестве предварительной причины смерти ребенка рассматривался отек головного мозга. При этом третьеклассница занималась акробатикой, а в апреле прошла полное медицинское обследование, которое не выявило нарушений.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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