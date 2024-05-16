Стало известно о смерти третьеклассницы в российской школе

В Севастополе третьеклассница упала в обморок в школе, ее не спасли

В Севастополе десятилетняя девочка упала в обморок после урока физкультуры, прибывшие на место медики не смогли ее спасти. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на волне».

Как пишет издание, предварительно, причиной смерти третьеклассницы стал отек головного мозга. При этом хронических заболеваний у ребенка не было. Девочка занималась акробатикой, а в апреле прошла полное медицинское обследование, которое не выявило нарушений.

Авторы поста добавили, что в школе каналу отказались комментировать произошедшее.

Ранее похожий случай произошел в Донецке Ростовской области. Там на уроке физкультуры стало плохо 12-летнему мальчику. Во время занятий ребенок наклонился завязать шнурки и потерял сознание. Находившийся рядом учитель пытался оказать ученику первую помощь. Прибывшие на место медики не смогли спасти пятиклассника.

Кроме того, в феврале на уроке английского в одной из школ Москвы потерял сознание и начал задыхаться третьеклассник. Медсестре не удалось стабилизировать состояние мальчика. Врачи скорой помощи констатировали смерть ребенка.