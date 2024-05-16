Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:40, 16 мая 2024Россия

Стало известно о смерти третьеклассницы в российской школе

В Севастополе третьеклассница упала в обморок в школе, ее не спасли

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Севастополе десятилетняя девочка упала в обморок после урока физкультуры, прибывшие на место медики не смогли ее спасти. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на волне».

Как пишет издание, предварительно, причиной смерти третьеклассницы стал отек головного мозга. При этом хронических заболеваний у ребенка не было. Девочка занималась акробатикой, а в апреле прошла полное медицинское обследование, которое не выявило нарушений.

Авторы поста добавили, что в школе каналу отказались комментировать произошедшее.

Ранее похожий случай произошел в Донецке Ростовской области. Там на уроке физкультуры стало плохо 12-летнему мальчику. Во время занятий ребенок наклонился завязать шнурки и потерял сознание. Находившийся рядом учитель пытался оказать ученику первую помощь. Прибывшие на место медики не смогли спасти пятиклассника.

Кроме того, в феврале на уроке английского в одной из школ Москвы потерял сознание и начал задыхаться третьеклассник. Медсестре не удалось стабилизировать состояние мальчика. Врачи скорой помощи констатировали смерть ребенка.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      В Черном море обнаружили 11 направлявшихся к Крыму морских дронов ВМС Украины

      Россиянам перечислили способы экономить на питании в теплое время года

      В России призвали перестать строить микроквартиры

      В Одессе пообещали расследовать нападение сотрудников военкомата на автобус

      Названа причина отсутствия главы «Газпрома» в Китае

      В WhatsApp появится новая функция

      Российские авиакомпании призвали обеспечить доступные билеты для пассажиров

      МИД Китая обвинил США в лицемерии из-за поддержки Украины

      Стало известно о возможной новой операции премьера Словакии

      Российские войска пресекли еще одну атаку на российский регион

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше