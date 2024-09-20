В российском регионе второй раз за год зацвела сирень

В Барнауле второй раз за год зацвела сирень

В Барнауле второй раз за год зацвела сирень. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Очевидцы запечатлели на камеры цветущие кустарники. По их словам, снимки были сделаны в черте города. Отмечается, что сентябрьское цветение сирени является редкостью для российского региона.

Ранее сообщалось, что в Башкирии неожиданно появилось северное сияние. В опубликованном ролике было видно, как ночное небо вдоль деревьев залилось ярко-оранжевыми и зелеными тонами. Ученый Уфимского университета науки и технологий Андрей Воробьев объяснил, что из-за сильных магнитных бурь зона вокруг Северного полюса расширилась и спустилась на средние широты, где и находится республика.