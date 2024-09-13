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18:17, 13 сентября 2024Моя страна

В российском регионе появилось неожиданное природное явление

В Башкирии из-за активного солнечного цикла неожиданно увидели северное сияние

В Башкирии неожиданно появилось северное сияние. Ролик с природным явлением, которое увидели жители региона, появился в Telegram-канале Ufa_rb.

В опубликованном видео видно, как ночное небо вдоль деревьев залилось ярко-оранжевыми и зелеными тонами. Ученый Уфимского университета науки и технологий Андрей Воробьев назвал причину такого свечения.

«Из-за сильных магнитных бурь зона вокруг Северного полюса расширяется и спускается на средние широты, где и находится наша республика. Объяснить это можно тем, что сейчас мы приближаемся к максимуму активности солнечного цикла, который будет в 2025 году. В связи с этим вероятность таких явлений возрастает», — высказался он.

Ранее в сентябре в Тюменской области обнаружили неожиданный для этого времени года цветок — подснежник.

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      Екатерина Ештокина
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