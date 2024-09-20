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13:30, 20 сентября 2024Экономика

В Санкт-Петербурге закроются магазины «Великолукского мясокомбината»

«Фонтанка»: «Великолукский мясокомбинат» закроет фирменную розницу в Петербурге

Фото: Евгений Курсков / Коммерсантъ

«Великолукский мясокомбинат» закроет фирменные розничные магазины в Санкт-Петербурге. Об этом со ссылкой на представителей сети сообщает «Фонтанка».

По словам продавцов, компания хотела прекратить работу еще в августе, и многие сотрудники уже нашли себе новую работу. В магазины стали привозить ограниченный набор продуктов им необходимо распродать оставшееся. Ожидается, что все точки закроются к ноябрю, при этом в руководстве причины закрытия никак не комментируют.

Комбинат открыл первые фирменные магазины в Санкт-Петербурге в 2001 году. На пике их число доходило до 140 точек, однако впоследствии магазины перешли от торговли через прилавок к формату самообслуживания, и не смогли сделать новый подход массовым. Закрывать точки начали в 2021 году. Сейчас в северной столице работают 14 торговых точек.

Как отмечают в псковских СМИ, «Великолукский мясокомбинат» уже выставил на продажу 41 торговое помещение в Псковской области, а также точки в Смоленской, Тверской и Новгородской областях и республике Карелия — за них он просит порядка миллиарда рублей.

По мнению опрошенных экспертов собственная розница важна как основной канал сбыта лишь для небольших производителей, а для гигантов она создает лишние проблемы. Гендиректор INFOLine Иван Федяков назвал решение «Великолукского мясокомбината» неизбежным следствием консолидации продуктового рынка. Проблемы небольших игроков усугубляют дорогие кредиты и дефицит кадров, а также снижение покупательской способности, добавил он.

«Великолукский мясокомбинат» стал одним из российских производителей, которым разрешили экспорт свиноводческой продукции с 28 февраля 2024 года в Китай. В апреле-мае 2024 года КНР впервые за 16 лет получил партию российской свинины на общую сумму в 677 тысяч долларов. По сведениям агентства, поставки свинины из РФ начались в апреле, но по стоимости составили лишь 953 долларов за весь месяц. Однако в мае российский импорт увеличился и превысил уже 676 тысяч долларов.

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      Вячеслав Агапов
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