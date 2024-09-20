В Секретной службе США заявили о нехватке финансирования охраны первых лиц

Глава Секретной службы США Роу призвал увеличить бюджет для охраны первых лиц

Глава Секретной службы США Рональд Роу заявил о нехватке финансирования ведомства для охраны первых лиц и призвал Конгресс значительно увеличить инвестиции. Об сообщила газета The Washington Post.

Обращение поступило после двух покушений на бывшего американского президента Дональда Трампа. Отмечается, что средства пойдут на устранение недостатков и подготовку к «опасной новой реальности».

По словам Роу, охранники президентов США, экс-лидеров и других высокопоставленных должностных лиц отчаянно нуждаются в большем числе следователей, специалистов, противодействующих снайперам, а также модернизированных бронированных лимузинов для кортежей и большем количестве баллистического стекла.

Глава Секретной службы рассказал, что в учебном центре ведомства в Мэриленде не хватает студий для подготовки агентов к реальным атакам. Он подчеркнул, что специалисты работают больше часов в состоянии повышенной бдительности, чем следовало бы.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Секретной службе США нужно выделить дополнительную помощь в свете попытки покушения на кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа. «Секретная служба нуждается в дополнительной помощи, ей нужно выделить больше ресурсов», — отметил американский лидер.