Байден призвал помочь Секретной службе США из-за попытки покушения на Трампа

Байден о попытке покушения на Трампа: Секретной службе США нужна помощь

Секретной службе США нужно выделить дополнительную помощь в свете попытки покушения на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа. Об этом заявил действующий глава Белого дома Джо Байден, передает Reuters.

«Секретная служба нуждается в дополнительной помощи, ей нужно выделить больше ресурсов», — отметил американский лидер.

Байден добавил, что «пока не получал» официальный отчет о случившемся инциденте. Он также выразил благодарность, что «с Трампом все в порядке».

Ранее стало известно, что на Трампа планировал совершить покушение житель штата Северная Каролина, 58-летний Райан Уэсли Раут. Выяснилось, что злоумышленник является ярым сторонником Украины и даже агитировал граждан США становиться наемниками и вступать в «Иностранный легион» Вооруженных сил Украины (ВСУ).