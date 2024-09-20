В США после взрыва фейерверков утонула яхта

В Лос-Анджелесе из-за взрыва фейерверков затонула яхта ценой в миллион долларов

Яхта ценой в один миллион долларов утонула в Лос-Анджелесе из-за взрыва фейерверков. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Утверждается, что инцидент произошел вечером 19 сентября на яхте «Адмирал» возле берегов района Марина-дель-Рей. На борту судна неожиданно взорвались фейерверки, которые были заготовлены для будущего праздника.

После взрывов примерно 1000 праздничных снарядов яхта загорелась и затонула спустя два часа. На борту находились два человека, один пострадал. Специалисты выясняют причины преждевременного салюта.

Ранее сообщалось, что четверо людей провели на тонущей лодке в океане четыре дня без воды и смогли выжить. Уточняется, что плавательное средство находилось у берегов Тенерифе, Испания.