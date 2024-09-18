Мужчины провели на тонущей лодке в океане четыре дня без воды и выжили

Daily Mail: четверо людей провели на тонущей лодке в океане четыре дня и выжили

Четверо людей провели на тонущей лодке в океане четыре дня без воды и смогли выжить. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что плавательное средство находилось у берегов Тенерифе, Испания. Мужчины подали сигнал бедствия, на который отреагировало проплывавшее мимо судно. Его команда передала информацию береговой охране и направилась к тонущей лодке. Обезвоженных людей доставили на вертолете на берег.

В настоящее время неизвестно, что они делали в океане.

Ранее 90-метровая яхта Ice, которая раньше принадлежала российскому сенатору Сулейману Керимову, протаранила небольшое судно с пассажирами в турецком Бодруме. На борту моторной лодки A.MEY находились примерно десять человек, в том числе дети.