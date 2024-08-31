Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
08:23, 31 августа 2024Путешествия

Принадлежавшая российскому сенатору яхта протаранила лодку с пассажирами в Турции

Принадлежавшая сенатору Керимову яхта протаранила лодку с пассажирами в Бодруме

Фото: Gleb Garanich / Reuters

90-метровая яхта Ice, ранее принадлежавшая российскому сенатору Сулейману Керимову, протаранила небольшое судно с пассажирами в турецком Бодруме. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На борту моторной лодки A.MEY находились примерно десять человек, в том числе дети. У судна повреждена корма, у суперъяхты — большая царапина на носу.

По данным канала, стоимость яхты составляет 150 миллионов долларов. В 2015 году Керимов продал ее сыну президента Экваториальной Гвинеи Теодоро Нгема Обианг Манге.

В 2022 году сообщалось, что власти Республики Фиджи арестовали яхту Amadea, которая, согласно заявлениям местной полиции, принадлежит Сулейману Керимову. Она вошла в исключительную экономическую зону Фиджи без соответствующего разрешения властей.

***
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Бойцов ЧВК «Медведь» перебросят из Африки в Курскую область. Что известно об этом формировании?

      Погибший при крушении истребителя F-16 украинец агитировал за передачу Киеву самолетов

      Принадлежавшая российскому сенатору яхта протаранила лодку с пассажирами в Турции

      Стало известно о страхе США из-за отправки в Киев персонала для обслуживания F-16

      Семь американских военных пострадали в операции против террористов в Ираке

      SHAMAN высказался об атаке ВСУ на Белгород

      ПВО сбила беспилотники в трех российских регионах

      В деле о некачественных бронежилетах появятся новые фигуранты

      Киркоров выпустит 23-минутный клип с Кридом и Асти

      Стали известны подробности о сестре нового фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше