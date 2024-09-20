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01:43, 20 сентября 2024Мир

В США рассказали о сроках окончания войны в Газе

WSJ: в США не ждут окончания войны в секторе Газа при президентстве Байдена

Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters

Официальные лица США не ждут, что палестинская организация ХАМАС и Израиль смогут заключить мирное соглашение при президентстве Джо Байдена. Об этом со ссылкой на источник сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ).

«Несмотря на месяцы кропотливых усилий, высокопоставленные официальные лица США говорят, что не ждут соглашения Израиля и ХАМАС о прекращении огня и освобождении заложников до окончания срока полномочий Байдена», — указано в материале.

Источник также отметил, что на данный момент сделки между Израилем и ХАМАС «не предвидится». При этом уверенности в том, что соглашение когда-нибудь будет заключено, а война в Газе окончится, нет. Собеседник издания также отметил, что стороны заняли «выжидательные» позиции до завершения президентских выборов в США.

Ранее официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что власти США не поддерживают и осуждают военные операции Израиля в секторе Газа и Ливане. Она также отметила, что США выступают против действий, которые могут помешать деэскалации конфликта на Ближнем Востоке.

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      Артём Верейкин
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