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21:36, 19 сентября 2024Мир

США осудили операции Израиля в Ливане и Газе

Пентагон: США не поддерживают операции Израиля в Ливане и секторе Газа

Фото: Ayal Margolin / Reuters

Власти США не поддерживают и осуждают военные операции Израиля в секторе Газа и Ливане. Об этом на брифинге заявила официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх.

«Мы не поддерживаем наступательные операции, вне зависимости от того, идет ли речь о северных районах или Газе. Президент [США Джо Байден] дал понять, что мы будем поддерживать Израиль в самозащите, если им это будет нужно», — сказала она.

Она также отметила, что США выступают против действий, которые могут помешать деэскалации конфликта на Ближнем Востоке. Сингх подчеркнула, что наилучшим выходом из сложившейся ситуации является заключение мирного соглашения.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что страна вышла на новый этап войны. «Это новый этап войны, он имеет значительные возможности, но и весомые риски. Последовательность наших военных операций будет продолжаться», — сказал он.

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      Артём Верейкин
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