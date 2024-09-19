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20:04, 19 сентября 2024Мир

Глава Минобороны Израиля заявил о переходе на новый этап войны

Министр обороны Израиля Галант заявил, что страна вышла на новый этап войны

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что страна вышла на новый этап войны. Его слова передает портал Ynet.

«В последние дни мы провели ряд важных дискуссий. Это новый этап войны, он имеет значительные возможности, но и весомые риски. "Хезболла" чувствует себя преследуемой, и последовательность наших военных операций будет продолжаться», — сказал он.

Ранее авиация Израиля нанесла ряд ударов по поселениям на юге Ливана. Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) объяснила их желанием подорвать потенциал и инфраструктуру ливанского движения «Хезболла».

Генсек ливанской «Хезболлы» Хасан Насралла, в свою очередь, назвал взрывы пейджеров и других электронных устройств в Ливане терактом, ведущим к объявлению войны. Он предупредил, что атаки Израиля повлекут за собой «справедливое наказание».

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      Лина Пивоварова
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