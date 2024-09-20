Миршаймер: США осознают, что Россия побеждает в конфликте на Украине

Россия побеждает в конфликте на Украине, и США осознают это. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Россия побеждает, и люди в администрации США наверняка знают это. Они точно понимают, что нет способа повернуть ситуацию вспять, несмотря на их публичные заявления. Они должны уяснить, что украинцы находятся в серьезной беде», — сказал он.

Профессор подчеркнул, что ситуация будет только ухудшаться, и Вашингтон столкнется с настоящей катастрофой. По его словам, для американской администрации не существует выхода из сложившейся ситуации, поэтому она мечется и пытается найти какое-то «магическое решение».

Миршаймер также отметил, что президент России Владимир Путин недвусмысленно дал понять, что Москва рассматривает одобрение использования Украиной западного оружия для ударов вглубь России как объявление войны со стороны США и западных стран.

Ранее бывший специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер выразил мнение, что конфликт на Украине закончится тогда, когда Россия решит остановиться. Он также уточнил, что у российского лидера нет причин прекращать спецоперацию.