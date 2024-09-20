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08:11, 20 сентября 2024Мир

В США назвали условие завершения СВО

Экс-сотрудник Госдепа Волкер: сроки завершения СВО зависят только от России

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Специальная военная операция (СВО) закончится тогда, когда Россия решит остановиться. Об этом заявил бывший специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер, передает Politico.

Сроки завершения боевых действий полностью зависят от российских властей, подчеркнул он. «Прямо сейчас у [президента РФ Владимира] Путина нет причин прекращать конфликт», — считает Волкер.

Ранее командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что судьба спецоперации решится в этом году. По его словам, либо она будет завершена, либо перейдет в другую стадию. Во втором случае, отметил он, будут применяться все виды оружия.

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      Марина Совина
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