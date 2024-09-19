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22:04, 19 сентября 2024Россия

Алаудинов высказался о судьбе спецоперации

Алаудинов: СВО либо завершится в этом году, либо перейдет в другую стадию

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Специальная военная операция (СВО) на Украине либо закончится в этом году, либо перейдет в другую стадию. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов в интервью для программы «Вечер с Владимиром Соловьевым», опубликованном в его Telegram-канале.

По его словам, если спецоперация продолжится, то военные будут применять все виды оружия. «Вряд ли США и Европа готовы к этому развитию событий», — отметил Алаудинов.

Он полагает, что в скором времени Запад и Украина начнут пытаться договориться о завершении спецоперации и согласятся на условия России.

Ранее Алаудинов заявил, что Россия уже одержала победу в СВО. В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ еще многое предстоит сделать для достижения этой цели.

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      Марина Совина
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