Алаудинов высказался о судьбе спецоперации

Алаудинов: СВО либо завершится в этом году, либо перейдет в другую стадию

Специальная военная операция (СВО) на Украине либо закончится в этом году, либо перейдет в другую стадию. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов в интервью для программы «Вечер с Владимиром Соловьевым», опубликованном в его Telegram-канале.

По его словам, если спецоперация продолжится, то военные будут применять все виды оружия. «Вряд ли США и Европа готовы к этому развитию событий», — отметил Алаудинов.

Он полагает, что в скором времени Запад и Украина начнут пытаться договориться о завершении спецоперации и согласятся на условия России.

Ранее Алаудинов заявил, что Россия уже одержала победу в СВО. В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ еще многое предстоит сделать для достижения этой цели.