В Великобритании призвали Украину срочно выводить войска из южного Донбасса

Британский аналитик Меркурис: ВСУ должны срочно вывести войска с юга Донбасса

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) должно как можно скорее вывести оставшиеся войска с юга Донбасса. С таким заявлением на своем авторском YouTube-канале выступил британский военный аналитик Александр Меркурис.

«Вся ситуация с украинской группировкой войск на юге Донбасса выглядит катастрофической», — сказал эксперт, призвав командование ВСУ срочно «понять и признать этот факт и вывести свои войска без промедлений».

Ранее источник агентства ТАСС в российских силовых структурах сообщил, что группировка ВСУ в городе Угледар Донецкой народной республики (ДНР) попала в оперативное окружение.