Варламов посетил Японию и рассказал об удивившей его особенности страны

Блогер Варламов рассказал, что японцы отличаются опрятностью

Известный российский блогер Илья Варламов (внесен Минюстом в реестр иноагентов) посетил Японию и рассказал об удивившей его особенности страны. Видео поездки доступно на YouTube.

«Что меня удивляет почти во всех местных собеседников, с кем мы разговаривали: они все очень хорошо одеты, несмотря на то, что мы ездим не по таким богатым местам. Люди очень хорошо одеты, у всех чистенькая одежда, то есть если это какой-то дедушка работает, у него там все какие-то перчаточки, костюмчики, очечки», — отметил блогер.

Варламов добавил, что японцы отличаются опрятностью. «Они все очень очень классно, опрятно одеты, они все приятно выглядят», — пояснил он. По словам блогера, он ни разу не видел местных жителей в старой одежде, неопрятных или грязных. «Они все такие по-японски аккуратные», — заключил он.

Ранее Варламов рассказал, что в Японии популярна услуга «друг напрокат». Руководитель агентства по аренде друзей Рури Канадзава объяснила необходимость подобных организаций тем, что в стране много тех, кто испытывает сложности в общении с людьми.