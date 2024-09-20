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20:39, 20 сентября 2024Ценности

Вера Брежнева снялась в клипе в нижнем белье

42-летняя певица Вера Брежнева снялась в клипе в нижнем белье

Кадр: VIRA / YouTube

Бывшая участница поп-группы «ВИА Гра», украинская певица Вера Брежнева снялась в нижнем белье в клипе на свою новую песню. Видео доступно на ее официальном YouTube-канале.

42-летняя исполнительница предстала на размещенных кадрах в бюстгальтере с нюдовыми чашками. Предмет гардероба был декорирован аппликациями в виде глаз с украшенными стразами нитями-ресницами.

Также звезда надела черные трусы с завышенной талией, прозрачные колготки в тон, перчатки выше локтя и туфли на платформе и каблуках. Она распустила волосы и сделала акцент на губах, нанеся на них ярко-красную помаду.

Ранее в сентябре 41-летняя украинская певица Светлана Лобода опубликовала фото топлес.

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      Карина Черных
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