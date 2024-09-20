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12:32, 20 сентября 2024Мир

Во Франции назвали безумием резолюцию на снятие ограничений на удары по России

Политик Филиппо: резолюция о снятии ограничений на удары по РФ — безумие
Флориан Филиппо

Флориан Филиппо. Фото: Charles Platiau / Reuters

Резолюция Европарламента (ЕП) с предложением снять существующие ограничения на удары дальнобойным ракетным оружием по российской территории является безумием. Это на своей странице в соцсети Х заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Европейский парламент желает тотальной войны, в данном случае он следует позиции наиболее агрессивных натовских ястребов. Полное безумие, которое как никогда показывает, что Евросоюз по указке Вашингтона хочет войны», — написал политик.

Ранее Филиппо рассказал о намерении «ястребов из НАТО» сделать мировой конфликт необратимым до выборов президента США в ноябре 2024 года. По его словам, Франции необходимо перестать идти на поводу Североатлантического альянса и заниматься эскалацией ситуации.

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      Виктория Кондратьева
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