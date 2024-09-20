Во Франции назвали безумием резолюцию на снятие ограничений на удары по России

Политик Филиппо: резолюция о снятии ограничений на удары по РФ — безумие

Резолюция Европарламента (ЕП) с предложением снять существующие ограничения на удары дальнобойным ракетным оружием по российской территории является безумием. Это на своей странице в соцсети Х заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Европейский парламент желает тотальной войны, в данном случае он следует позиции наиболее агрессивных натовских ястребов. Полное безумие, которое как никогда показывает, что Евросоюз по указке Вашингтона хочет войны», — написал политик.

Ранее Филиппо рассказал о намерении «ястребов из НАТО» сделать мировой конфликт необратимым до выборов президента США в ноябре 2024 года. По его словам, Франции необходимо перестать идти на поводу Североатлантического альянса и заниматься эскалацией ситуации.