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20:43, 20 сентября 2024Мир

Во Франции заявили о краже российских денег для финансирования Киева

Филиппо: Евросоюз украл деньги у России для финансирования Киева

Фото: Aurelien Morissard / Globallookpress.com

Европейский союз (ЕС) украл у России деньги для финансирования Киева. Так лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети X отреагировал на заявление главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о том, что Евросоюз намерен выделить Украине кредит на 35 миллиардов евро с погашением из доходов от российских активов.

«Эти деньги будут выделены за счет "российских активов", т.е. воровства и нарушения всех международных принципов!» — написал он.

По словам политика, такой подход приведет к прекращению инвестиций в Евросоюз. «Больше ни цента для Украины. Хватит, стоп!» — заключил он.

Ранее Филиппо высказался о резолюции Европарламента с предложением снять существующие ограничения на удары дальнобойным ракетным оружием вглубь России. Политик отметил, что такое решение является безумием.

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      Виктория Кондратьева
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