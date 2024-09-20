Во Франции заявили о краже российских денег для финансирования Киева

Европейский союз (ЕС) украл у России деньги для финансирования Киева. Так лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети X отреагировал на заявление главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о том, что Евросоюз намерен выделить Украине кредит на 35 миллиардов евро с погашением из доходов от российских активов.
«Эти деньги будут выделены за счет "российских активов", т.е. воровства и нарушения всех международных принципов!» — написал он.
По словам политика, такой подход приведет к прекращению инвестиций в Евросоюз. «Больше ни цента для Украины. Хватит, стоп!» — заключил он.
Ранее Филиппо высказался о резолюции Европарламента с предложением снять существующие ограничения на удары дальнобойным ракетным оружием вглубь России. Политик отметил, что такое решение является безумием.