Военный эксперт указал на отсутствие мотивации у бойцов ВСУ

Военный эксперт Живов: мобилизованные украинцы часто оставляют позиции

Немотивированные украинские военные, которые были мобилизованы против воли, на поле боя ведут себя нескоординированно, регулярно оставляют оборонительные точки, рассказал «Ленте.ру» военный эксперт Алексей Живов.

«При атакующих операциях немотивированные бойцы ведут себя нескоординированно, многие стараются сдаться в плен, отказываются выполнять свои обязанности», — заявил Живов.

В обороне такие военнослужащие, по словам собеседника «Ленты.ру», как правило, первыми оставляют позиции, склонны к быстрым отступлениям, часто уходят в тыл, находя себе различные оправдания.

«Но какие могут быть вопросы к ним, которых наловили по всем городам Украины, не спросив их желания участвовать в военной кампании, и выкинули на передовую», — заметил военный эксперт.

Ранее боец 3-й отдельной штурмовой бригады украинской армии с позывным Питбуль рассказал, что мобилизованные украинцы создают проблемы для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте. Он объяснил, что на фронт часто присылают тех, кто не хочет и зачастую не может воевать.