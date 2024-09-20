Возможность прямых переговоров по ядерной сделке США и Ирана при Трампе оценили

Политолог Долгов: у Ирана и США будет возможность для диалога даже при Трампе

И США, и Иран заинтересованы в проведении взаимовыгодных переговоров по ядерной сделке, ведь на кону для стран Запада и его союзников с одной стороны стоит региональная безопасность, а с другой — экономическое развитие Ирана, затрудненное санкционным режимом, так что возможность для диалога однозначно будет. Об этом РИА Новости заявил ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

«Считается, что Тегеран практически разработал свое ядерное устройство. В основном об этом заявляют в Израиле… Поэтому не только американцы, а вообще весь коллективный Запад заинтересован в том, чтобы иранцы остановили исследования в данном направлении. Для них же важно добиться снятия санкций, которые тормозят экономическое развитие», — заявил ученый.

При этом политолог отметил, что даже в случае победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США переговоры хоть и «могут пойти труднее», но не смогут быть заблокированы по его прихоти.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что участники Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) могут возобновить переговоры по «ядерной сделке» на основании старой формулы «доверие в обмен на снятие санкций». При этом он подчеркнул, что несмотря на то, что ряд положений «ядерной сделки» устарел и должен быть изменен, СВПД все еще представляет собой подходящую форму, которая может направить стороны к новому соглашению.