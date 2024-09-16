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08:19, 16 сентября 2024Мир

Иран допустил переговоры по ядерной сделке по старой формуле

Глава МИД Ирана Аракчи допустил переговоры по ядерной сделке по старой формуле

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Участники Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) могут возобновить переговоры по «ядерной сделке» на основании старой формулы «доверие в обмен на снятие санкций». Такою возможность допустил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, сообщает ISNA.

«Вначале должен быть создан подходящий базис для возобновления переговоров, затем мы проведем переговоры, основанные на формуле, примененной в СВПД в прошлом», — заявил он.

Однако глава иранского внешнеполитического ведомства отметил, что все зависит от того, смогут ли стороны достичь взаимопонимания для ведения переговоров на равных позициях. По его словам, вернуться к прошлой формуле можно будет только при создании доверия со стороны Ирана в отношении его ядерной программы в обмен на снятие западных санкций

Министр подчеркнул, что несмотря на то, что ряд положений «ядерной сделки» устарел и должен быть изменен, СВПД все еще представляет собой подходящую форму, которая может направить стороны к новому соглашению.

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что сотрудничество страны с Ираном не влияет на безопасность третьих стран. По его словам, взаимодействие Москвы и Тегерана не нарушает международных правовых обязательств и не влияет негативным образом на чью-либо безопасность.

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      Виктория Кондратьева
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