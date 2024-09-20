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20:23, 20 сентября 2024Забота о себе

Врач назвал вескую причину отказаться от соды во время изжоги

Гастроэнтеролог Белоусов: вместо соды при изжоге можно выпить минеральной воды

Фото: 8photo / freepik

Лечить изжогу содой опасно, рассказал врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов. Вескую причину отказаться от этого средства он назвал в беседе с Life.

Доктор отметил, что иногда сфинктер пищевода ослабевает. Это может происходить из-за переедания, злоупотребления жирными, острыми, кислыми или копчеными продуктами, а также из-за алкоголя, кофе, курения, приема некоторых лекарств, стресса и избыточного веса. В таком случае желудочная кислота может подняться обратно в пищевод — это и есть изжога, рассказал Белоусов.

Во время изжоги он порекомендовал выпить несколько глотков низкощелочной минеральной воды, чтобы нейтрализовать кислоту. Также, по словам врача, можно заварить чай из аптечной ромашки. На следующий день после плохого самочувствия гастроэнтеролог посоветовал ввести в меню гречку, разделить дневной рацион на пять-шесть приемов и исключить продукты, провоцирующие изжогу: жирное мясо, копчености, кислые и острые продукты, кофе, алкоголь, шоколад.

Он также предупредил, что пищевая сода, которая быстро нейтрализует кислоту, вызывает выделение углекислого газа, который в свою очередь усиливает изжогу.

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Сама по себе изжога не опасна, отметил Белоусов, но часто повторяющиеся приступы могут быть симптомом заболеваний ЖКТ: гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), гастрита и язвы желудка, синдрома Баррета — состояния, которое является предшественником рака пищевода. Частую изжогу, подчеркнул он, игнорировать нельзя.

Ранее гастроэнтеролог Мария Комбарова развеяла миф о привыкании к энергетикам. Врач рассказала, что в энергетиках содержатся те же компоненты, что и во многих других напитках и продуктах питания.

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      Александра Лисица
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