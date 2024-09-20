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13:29, 20 сентября 2024Забота о себе

Врач развеяла главный миф об энергетиках

Гастроэнтеролог Комбарова рассказала, что энергетики не вызывают привыкания

Фото: Jozsef Hocza / Unsplash

Убеждение, что энергетики вызывают привыкание, ложное, заявила гастроэнтеролог клиники «Евроонко» Мария Комбарова. Главный миф об этих напитках врач развеяла в комментарии для «Ленты.ру».

Врач рассказала, что в энергетиках содержатся те же компоненты, что и во многих других напитках и продуктах питания. По ее словам, в 250 миллилитрах энергетика — 80 миллиграммов кофеина, в то время как в таком же объеме свежемолотого кофе — 95 миллиграммов кофеина, а в двух чашках чая — 40 миллиграммов. На каждые 100 миллиграммов энергетика приходится 11 граммов сахара, но ежедневно человек получает гораздо больше из продуктов питания.

Также банка энергетика содержит около 600 миллиграммов таурина. Но это не должно пугать или настораживать. Таурин — естественная аминокислота, вырабатываемая организмом. Ежедневная потребность в таурине — до трех тысяч миллиграммов. Он содержится в любом мясе, например, в ста граммах индейки — 440 миллиграммов

Мария Комбаровагастроэнтеролог

Гастроэнтеролог объяснила, что энергетики не содержат опасных для здоровья ингредиентов, вызывающих привыкание, но, вопреки расхожему заблуждению, восполнить энергию и придать бодрости они не способны. «При употреблении энергетиков в разумных пределах организму ничего не грозит, но не стоит пить их литрами, так как они не способны взбодрить, если человек не высыпается», — подвела итог эксперт.

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      Вера Владзиевская
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