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18:25, 15 июля 2024Забота о себе

Россиянам раскрыли влияние избыточного потребления кофе на организм

Эндокринолог Терушкин: избыточное потребление кофе может замедлить обмен веществ

Фото: Clay Banks / Reuters

Избыточное потребление кофе может замедлить метаболизм у некоторых людей, предупредил врач-эндокринолог Роман Терушкин. Влияние бодрящего напитка на обмен веществ он раскрыл в беседе с aif.ru.

Эндокринолог указал, что организм разных людей по-разному реагирует на кофеин: у одних повышается артериальное давление, у других снижается. По его словам, многое зависит от вида кофе. «Человеку, который его хорошо переносит, от американо или эспрессо в небольшом количестве вреда не будет», — пояснил Терушкин. Если же каждый день пить латте или капучино, то вероятен негативный эффект: сахар и молоко, в том числе безлактозное или растительное, будут повышать уровень инсулина и со временем спровоцируют инсулинорезистентность.

Терушкин добавил, что нарушения метаболизма могут возникнуть и по другим причинам. По его словам, негативно влияет на обмен веществ привычка быстро есть, часто перекусывать, пить энергетики и недосыпать. Кроме того, отрицательное воздействие имеет постоянный стресс, заключил врач.

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