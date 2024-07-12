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11:32, 12 июля 2024Забота о себе

Назван способ легко просыпаться по утрам

Физиолог Кларк: синхронизация внутренних ритмов поможет легко просыпаться

Фото: Maddi Bazzocco / Unsplash

Если циркадные ритмы совпадают с выработкой аденозина, то человек будет быстро засыпать и легко просыпаться по утрам, считает физиолог Джейми Кларк. Как добиться синхронизации биологических процессов, он рассказал в интервью HuffPost.

Кларк отметил, что единственный надежный способ хорошо высыпаться — это наладить постоянный режим сна, который будет соответствовать естественным ритмам организма. Он пояснил, что во время бодрствования вырабатывается аденозин, который постепенно накапливается, вызывая усталость и сонливость. В идеале, по словам эксперта, пиковое содержание вещества должно совпадать с моментом, когда внутренние часы настроены на сон. В этом случае человек будет засыпать за считаные минуты. Однако на практике нередко встречается сбой этих процессов, говорит Кларк.

Изначально настройка ритмов потребует сознательных усилий и последовательности. Первоначальная корректировка может занять пару недель, если строго придерживаться режима

Джейми Кларкфизиолог

Он отметил, что со временем синхронизация внутренних ритмов не только поможет быстро засыпать, но и облегчит утренние подъемы. Правда, для этого надо давать телу достаточно времени для отдыха, уточнил физиолог. По его словам, мозг должен успеть последовательно завершать все фазы сна: быструю для улучшения памяти и медленную для физического восстановления.

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      Екатерина Улитина
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