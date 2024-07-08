Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
10:32, 8 июля 2024Забота о себе

Назван идеальный напиток для здоровья сердца

The Sun: зеленый чай назвали самым полезным для сердца напитком

Фото: Vitolda Klein / Unsplash

Люди, которые в течение многих лет пьют зеленый чай, меньше других рискуют столкнуться с заболеваниями сердца. Об этом сообщает издание The Sun.

Ученые университета Нового Южного Уэльса (Австралия) назвали зеленый чай идеальным для здоровья сердца напитком, так как в ходе проведенного ими исследования выяснилось, что употребление этого напитка на 19 процентов снижает риск внезапной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Кофе, как отмечают специалисты, тоже полезен для сердца, но в большей степени это относится к мужчинам.

Отмечается, что, согласно результатам исследования, содержащиеся в зеленом чае полифенолы действуют как мощные антиоксиданты: очищают кровь от вредных молекул, предотвращают повреждение клеток, снижают окислительный стресс в клетках и улучшают обмен веществ.

Диетолог Кэрри Ракстон объяснила, что каждая дополнительная кружка чая в день снижает риск преждевременного летального исхода от сердечно-сосудистых заболеваний на четыре процента. В связи с этим, считает она, важно развивать привычку пить чай с детства.

Материалы по теме:
Рецепты вкусного травяного чая. Как заваривать полезный травяной напиток в домашних условиях?
Рецепты вкусного травяного чая.Как заваривать полезный травяной напиток в домашних условиях?
8 июня 2023
Простые рецепты прохладительных напитков. Лимонады, смузи и коктейли, которые освежат в жаркую погоду
Простые рецепты прохладительных напитков.Лимонады, смузи и коктейли, которые освежат в жаркую погоду
19 мая 2023

Ранее диетолог, гастроэнтеролог Рустем Садыков предупредил любителей завтракать с телефоном в руках об опасных последствиях этой привычки. Он объяснил, что из-за этого могут возникнуть проблемы в работе желудочно-кишечного тракта.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Дмитриева
      Обсудить
      Последние новости

      Защита генерала Попова заявила об утечке секретных данных из России на Украину. Как это может повлиять на его дело?

      Литва попросила средства у Еврокомиссии на укрепление границы с Россией

      Украинские беспилотники попытались атаковать российский регион

      В России начали серийно производить гибридные автомобили

      Артемий Лебедев развеял миф о Северной Корее

      Олимпийская чемпионка сделала категоричное заявление об Играх в Париже

      Российские таможенники нашли игровую приставу с марихуаной в посылке из Таиланда

      Россияне набрали рекордное количество ипотеки перед завершением льготной программы

      Россияне не дождались ремонта дороги и починили ее книгами

      В селе Дагестана рухнул аттракцион с детьми

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше