Назван идеальный напиток для здоровья сердца

The Sun: зеленый чай назвали самым полезным для сердца напитком

Люди, которые в течение многих лет пьют зеленый чай, меньше других рискуют столкнуться с заболеваниями сердца. Об этом сообщает издание The Sun.

Ученые университета Нового Южного Уэльса (Австралия) назвали зеленый чай идеальным для здоровья сердца напитком, так как в ходе проведенного ими исследования выяснилось, что употребление этого напитка на 19 процентов снижает риск внезапной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Кофе, как отмечают специалисты, тоже полезен для сердца, но в большей степени это относится к мужчинам.

Отмечается, что, согласно результатам исследования, содержащиеся в зеленом чае полифенолы действуют как мощные антиоксиданты: очищают кровь от вредных молекул, предотвращают повреждение клеток, снижают окислительный стресс в клетках и улучшают обмен веществ.

Диетолог Кэрри Ракстон объяснила, что каждая дополнительная кружка чая в день снижает риск преждевременного летального исхода от сердечно-сосудистых заболеваний на четыре процента. В связи с этим, считает она, важно развивать привычку пить чай с детства.

Ранее диетолог, гастроэнтеролог Рустем Садыков предупредил любителей завтракать с телефоном в руках об опасных последствиях этой привычки. Он объяснил, что из-за этого могут возникнуть проблемы в работе желудочно-кишечного тракта.