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20:26, 2 июля 2024Забота о себе

Любителей завтракать с телефоном предупредили об опасных последствиях

Диетолог Садыков: завтрак за компьютером может привести к проблемам с ЖКТ

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Завтрак за компьютером или с телефоном может привести к проблемам со здоровьем, предупредил врач-гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Рустем Садыков. Об опасных последствиях такой привычки он рассказал в беседе с изданием «Доктор Питер».

Он отметил, что люди часто завтракают перед монитором или с телефоном, когда спешат на работу. «Но все же на процесс переваривания и усвоения очень сильно влияет сосредоточение на процессе поедания. Даже пережевывает человек тщательнее, когда думает только о том, что перед ним на тарелке», — отметил он.

Садыков отметил, что плохо переваренная пища и стресс неминуемо приведут к проблемам с ЖКТ.

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      Александра Лисица
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