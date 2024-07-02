Любителей завтракать с телефоном предупредили об опасных последствиях

Диетолог Садыков: завтрак за компьютером может привести к проблемам с ЖКТ

Завтрак за компьютером или с телефоном может привести к проблемам со здоровьем, предупредил врач-гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Рустем Садыков. Об опасных последствиях такой привычки он рассказал в беседе с изданием «Доктор Питер».

Он отметил, что люди часто завтракают перед монитором или с телефоном, когда спешат на работу. «Но все же на процесс переваривания и усвоения очень сильно влияет сосредоточение на процессе поедания. Даже пережевывает человек тщательнее, когда думает только о том, что перед ним на тарелке», — отметил он.

Садыков отметил, что плохо переваренная пища и стресс неминуемо приведут к проблемам с ЖКТ.

Ранее нефролог и диетолог Регина Ахуньянова предупредила, что пропуск завтрака при интервальном голодании может привести к застою желчи в желчном пузыре. Врач заявила, что регулярно наблюдает на УЗИ застойные явления в желчном пузыре у людей, которые ничего не едят до обеда.