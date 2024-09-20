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15:03, 20 сентября 2024Бывший СССР

ВС России нанесли удар по складу со снарядами ВСУ в порту Одессы

Подпольщик Лебедев: ВС России нанесли удар по складу со снарядами ВСУ в Одессе

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска нанесли удар по складу со снарядами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в порту Одессы. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«В Одессе услышали мощный взрыв. (...) Прилет в порт в районе Пересыпь. Попадание в склад, который буквально вчера загрузили снарядами и ракетами», — заявил подпольщик.

Он добавил, что в городе продолжают звучать взрывы, и связал это с детонацией снарядов.

Ранее Лебедев рассказал о российском ударе по боевикам украинского нацбатальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России) в Харькове. По его словам ВС России ударили по школе, в которой расположились азовцы и иностранные наемники,

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      Глеб Палехов
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