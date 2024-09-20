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10:55, 20 сентября 2024Бывший СССР

ВСУ использовали 18-летних для прикрытия отступления опытных соединений

ТАСС: ВСУ использовали 18-летних на территории ДНР для прикрытия отступления

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины использовали на территории Донецкой народной республики (ДНР) 18-летних бойцов для прикрытия отступления опытных соединений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

«Киев формировал специальные отряды, куда входили 18-19-летние ребята, без опыта, необстрелянные. Задача — физически затянуть время в ходе натиска российских войск на территории ДНР на разных участках», — приводятся в публикации слова собеседника агентства.

Отмечается, что наиболее активно подобная тактика использовалась Киевом в 2022 и 2023 годах.

Ранее стало известно о переброске сил ВСУ для сдерживания российских военных у Северска. По словам подполковника Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрея Марочко, основные бои идут на юго-востоке от Северска и на северо-востоке — в кременских лесах в ЛНР.

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      Глеб Палехов
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