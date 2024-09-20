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09:55, 20 сентября 2024Бывший СССР

В ЛНР заявили о переброске сил ВСУ для сдерживания российских военных у Северска

Марочко: ВСУ перебрасывают силы для сдерживания российских военных у Северска

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебрасывает большие силы, чтобы сдержать продвижение российских военных у Северска в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Касаемо Северска, то здесь видна работа украинского командования. Они перебрасывают действительно очень большие силы для того, чтобы сдерживать наше наступление», — рассказал он. При этом бывший военнослужащий уточнил, что российские военные провели перегруппировку и опять пытаются продвигаться вперед, однако солдаты ВСУ ожесточенно сопротивляются.

Марочко добавил, что основные бои идут на юго-востоке от Северска и на северо-востоке — в кременских лесах в ЛНР. По его словам, там Российская армия имеет «неплохие успехи».

Ранее Минобороны России сообщило, что военнослужащие группировки войск «Центр» овладели укрепрайоном ВСУ на авдеевском направлении. В боях также участвовал взвод БПЛА, которому удалось ранить и обратить в бегство украинских военных.

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      Александр Курбатов
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