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06:49, 20 сентября 2024Россия

Российские военные овладели укрепрайоном ВСУ

МО: группировка «Центр» овладела укрепрайоном ВСУ на авдеевском направлении

Фото: Yannis Behrakis / Reuters

Военнослужащие группировки войск «Центр» овладели укрепрайоном Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении специальной военной операции (СВО). Об этом сообщило Минобороны РФ.

По словам заместителя командира взвода БПЛА с позывным Ермак рассказал, что в ходе выполнения боевых задач его подразделение помогло обратили в бегство, ранили и деморализовали подразделения ВСУ. Таким образом взвод помог штурмовым группам овладеть укрепрайоном ВСУ.

Ранее российские военные из группировки войск «Центр» подбили американский танк М1 Abrams и другую западную технику ВСУ в селе Мемрик в Донецкой народной республике (ДНР). Российские подразделения взяли населенный пункт на авдеевском направлении под контроль 9 сентября.

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      Марина Совина
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