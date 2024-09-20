МО: группировка «Центр» овладела укрепрайоном ВСУ на авдеевском направлении

Военнослужащие группировки войск «Центр» овладели укрепрайоном Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении специальной военной операции (СВО). Об этом сообщило Минобороны РФ.

По словам заместителя командира взвода БПЛА с позывным Ермак рассказал, что в ходе выполнения боевых задач его подразделение помогло обратили в бегство, ранили и деморализовали подразделения ВСУ. Таким образом взвод помог штурмовым группам овладеть укрепрайоном ВСУ.

Ранее российские военные из группировки войск «Центр» подбили американский танк М1 Abrams и другую западную технику ВСУ в селе Мемрик в Донецкой народной республике (ДНР). Российские подразделения взяли населенный пункт на авдеевском направлении под контроль 9 сентября.

