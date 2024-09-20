Военнослужащие группировки войск «Центр» овладели укрепрайоном Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении специальной военной операции (СВО). Об этом сообщило Минобороны РФ.
По словам заместителя командира взвода БПЛА с позывным Ермак рассказал, что в ходе выполнения боевых задач его подразделение помогло обратили в бегство, ранили и деморализовали подразделения ВСУ. Таким образом взвод помог штурмовым группам овладеть укрепрайоном ВСУ.
Ранее российские военные из группировки войск «Центр» подбили американский танк М1 Abrams и другую западную технику ВСУ в селе Мемрик в Донецкой народной республике (ДНР). Российские подразделения взяли населенный пункт на авдеевском направлении под контроль 9 сентября.