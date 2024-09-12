Минобороны: группировка «Центр» подбила танк М1 Abrams в селе Мембрик в ДНР

Российские военные из группировки войск «Центр» подбила американский танк М1 Abrams и другую западную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Мемрик в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Российские подразделения взяли населенный пункт на авдеевском направлении под контроль 9 сентября. В ходе боев были уничтожены десятки единиц военной техники ВСУ, в том числе танк Abrams, различные боевые бронированные машины западного производства.

Отмечается, что российские войска заходили в село мелкими группами, держась ближе к укрытиям, проходя замаскированные в лесополосах блиндажи под контролем расчетов беспилотников с постоянным взаимодействием с артиллерией, авиацией и другими подразделениями. Мощную огневую поддержку штурмовым группам составили расчеты ударных FPV-дронов, которые выбивали противника из лесопосадок.

Ранее стало известно, что Российская армия полностью взяла под контроль Новогродовку на покровском направлении. По словам военнослужащих, украинские солдаты беспорядочно сопротивлялись, поэтому город удалось сохранить практически целым.