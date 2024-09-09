Российские войска взяли под контроль населенный пункт в ДНР

Минобороны: российские войска взяли под контроль село Мемрик в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Речь идет о селе Мемрик, где боевые действия ведут подразделения группировки российских войск «Центр».

Помимо того, ВС России нанесли поражения формированиям 142-й пехотной, 71-й егерской бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Калиново, Михайловка, Розовка и Дружба.

«Отразили восемь контратак штурмовых групп 68-й егерской бригады ВСУ, 2-й и 14-й бригад нацгвардии», — подчеркнули в Минобороны.

В данном районе ведения боевых действий противник за сутки потерял до 560 бойцов, гаубицу «Мста-Б», самоходную артиллерийскую установку «Акация» и четыре боевых бронированных машины.