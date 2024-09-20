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07:40, 20 сентября 2024Россия

ВСУ обстреляли выкапывающих картошку жителей Курской области

РИА: ВСУ открыли огонь по гражданским, собиравшим картошку в Курской области

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Курской области обстреляли мирных жителей, которые выкапывали картошку. Об этом
РИА Новости заявила жительница деревни Золотаревка Рыльского района области Мария Беседина.

По ее словам, подобные инциденты случались до момента, когда власти приняли решение об эвакуации приграничных населенных пунктов. «Копали картошку под дронами, под обстрелами», — поведала она.

Также, рассказала беженка, Золотаревка подвергалась массированным обстрелам. Более того, ВСУ усеяли мирные объекты противопехотными минами. «По детскому садику разбросаны вот эти "лепестки"», — пожаловалась Беседина.

Ранее житель приграничной Суджи Владимир Мальцев рассказал, что в первые дни вторжения в Курскую область бойцы ВСУ расправлялись над мирными жителями. Особенно зверствовали наемники ВСУ из Франции, Польши и Грузии. «Они просто истребляли людей как тараканов», — заявил он.

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      Марина Совина
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