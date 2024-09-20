Второго участника вооруженного нападения на офис Wildberries арестовали на 15 суток

В Москве суд арестовал второго фигуранта дела о нападении на офис Wildberries

Тверской районный суд Москвы арестовал на 15 суток второго участника вооруженного нападения на офис компании Wildberries. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Кодзоев М.Р. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»).

Ранее суд отправил под административный арест на 15 суток первого фигуранта дела о вооруженном нападении на офис компании Wildberries.

Нападение на головной офис компании произошло утром 18 сентября в центре Москвы. По делу были допрошены 27 человек.