Задержанного по делу о стрельбе у офиса Wildberries Бакальчука отпустили домой

СК отпустил сооснователя Wildberries Бакальчука, задержанного после стрельбы

Следователи отпустили сооснователя маркетплейса Wildberries Владислава Бакальчука, задержанного по делу убийстве, покушении на полицейского и самоуправстве. Об этом он сам сообщил в своем Telegram-канале.

Бакальчук сообщил, что с ним все в порядке и он находится дома. «Я в шоке. Уверен, что власти разберутся в случившемся и все виновные понесут наказание», — написал он. Бизнесмен также пообещал оказать помощь и поддержку всем пострадавшим. Он выразил благодарность каждому, кто переживал за него «в этот непростой период».

В среду, 18 сентября, у офиса Wildberries в Романовом переулке произошла стрельба. В этот момент Бакальчук вместе с неизвестными «бородачами», как охарактеризовал их один из очевидцев, пытался попасть внутрь здания, но их не пропускала охрана. Жертвами стали два сотрудника офиса. Еще семеро получили ранения.

Сам Бакальчук заявил, что пришел в офис якобы на заранее запланированные переговоры, а начавшаяся стрельба была актом агрессии против него.

Сооснователю Wildberries вменяют часть 2 статьи 105 («Убийство»), часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 («Покушение на убийство»), статью 317 («Покушение на сотрудника правоохранительных органов») и статью 330 («Самоуправство») УК РФ. По ним предпринимателю грозит до 20 лет заключения.