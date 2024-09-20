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00:41, 20 сентября 2024Бывший СССР

Заговорщик против Лукашенко рассказал о приглашении в Киев

Организатор заговора против Лукашенко Зенкович рассказал о приглашении в Киев

Фото: Friedemann Kohler / dpa / Global Look Press

Осужденный в 2022 году на 11 лет за организацию заговора против президента Белоруссии Александра Лукашенко Юрий Зенкович сообщил, что в ходе разработки плана его приглашали в Киев. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Беларусь 1».

По его словам, проживающий в Германии украинец Денис Хромов по кличке Хофман очень настойчиво звал его в Киев. Зенкович отметил, что Хофман, «похоже, действовал в интересах своей страны».

«На мой вопрос "Зачем?" сказал, что не уполномочен рассказывать, но я должен довериться. В аэропорту "Борисполь" мне должны [были] надеть на голову мешок, завезти в подвал и подвергнуть допросу на детекторе лжи. В случае, если я пройду, мне расскажут, для чего меня привезли в Киев», — сообщил заговорщик. Зенкович также отметил, что он не согласился на это, так как «жизнь и свобода дороже каких-то странных игрищ, связанных со спецслужбами Украины».

Ранее Юрий Зенкович извинился перед Александром Лукашенко и попросил его о помиловании. «Прошу прощения у Александра Григорьевича Лукашенко за то, что я пытался сделать», — сказал он.

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      Артём Верейкин
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