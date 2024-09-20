Захарова прокомментировала передачу ЕС средств от российских активов на помощь Украине

Захарова: ЕС утратил самостоятельность, передавая средства от активов РФ Украине

Европейский союз (ЕС) утратил какую-либо самостоятельность. Так передачу европейским объединением средств от российских активов на помощь Украине прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы уже много раз говорили о том, что Евросоюз утратил какую-либо самостоятельность. Они следуют бездумно. Им отшибли разум и парализовали волю для того, чтобы они продолжали следовать в фарватере конфронтационного курса», — сказала дипломат.

Ранее замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что ЕС направил на закупку оружия для Украины 1,4 миллиарда евро, полученных в качестве прибыли от замороженных активов России. По его словам, средства пойдут на поставку приоритетного оборудования, включая артиллерийские боеприпасы и средства противовоздушной обороны, а также на заказы, выполненные оборонной промышленностью Украины.