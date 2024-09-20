Замгубернатора российского региона покинул пост

Заместитель губернатора Тюменской области Эдуард Бакиев покинул свой пост. Об этом сообщается в Telegram-канале информационного центра правительства российского региона.
«Эдуард Бакиев освобожден от занимаемой должности по собственному желанию 20 сентября 2024 года», — говорится в сообщении.
Распоряжение об отставке подписал губернатор Александр Моор. Другие подробности не приводятся.
Ранее стало известно, что бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский сразу после отставки уехал в зону проведения специальной военной операции (СВО). По данным источника РИА Новости, экс-чиновник находится в зоне СВО в составе добровольческого отряда. При этом Копайгородский официально об отъезде в зону боевых действий не сообщал.