Замгубернатора российского региона покинул пост

Замгубернатора Тюменской области Бакиева освободили от должности

Заместитель губернатора Тюменской области Эдуард Бакиев покинул свой пост. Об этом сообщается в Telegram-канале информационного центра правительства российского региона.

«Эдуард Бакиев освобожден от занимаемой должности по собственному желанию 20 сентября 2024 года», — говорится в сообщении.

Распоряжение об отставке подписал губернатор Александр Моор. Другие подробности не приводятся.

Ранее стало известно, что бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский сразу после отставки уехал в зону проведения специальной военной операции (СВО). По данным источника РИА Новости, экс-чиновник находится в зоне СВО в составе добровольческого отряда. При этом Копайгородский официально об отъезде в зону боевых действий не сообщал.