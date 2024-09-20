WP: ряд западных политиков призвал пресечь надежды Украины вступить в НАТО

Ряд западных политиков из США и стран Европейского союза (ЕС) призвали пресечь надежды Украины вступить в НАТО. Об этом пишет американская газета The Washington Post (WP).

«Запад должен положить конец надеждам Украины на вступление в НАТО, убедить Киев отдать территорию и, возможно, предложить России облегчение санкций», — описывает издание набирающее популярность в западном истеблишменте мнение.

WP отмечает, что осознанию западными элитами бесперспективности дальнейшей конфронтации с Россией предшествовал провал всех попыток подорвать экономику и военно-промышленный комплекс России.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис призвал командование Вооруженных сил Украины как можно скорее вывести оставшиеся войска с юга Донбасса, где ситуация «выглядит катастрофической».