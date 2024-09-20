РИА Новости: защита обжаловала пожизненный приговор комбригу ВСУ Храпачу

Защита командира 27-й реактивной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковника Дмитрия Храпача, отдававшего приказы о нанесении ударов по войсковым частям в Белгородской области, обжаловала его пожизненный срок, назначенный заочно. Об этом РИА Новости заявил адвокат Сергей Макаров.

«Апелляционную жалобу на приговор по Храпачу подал», — сообщил он.

Второй западный окружной военный суд 4 сентября приговорил Храпача к пожизненному лишению свободы и штрафу в четыре миллиона рублей в счет компенсации причиненного вреда.

По данным обвинения, комбриг ВСУ с целью устрашения населения и дестабилизации деятельности органов госвласти отдавал приказы о ракетных ударах по местам расположения пунктов войсковых частей в российском регионе, которые не участвовали в специальной военной операции (СВО) на Украине.

7 августа стало известно, что 2-й Западный окружной военный суд запустит заочный процесс над Дмитрием Храпачом. Ему вменяют организацию четырех преступлений террористической направленности.