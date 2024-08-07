Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
03:33, 7 августа 2024Силовые структуры

В Москве начнут заочно судить полковника ВСУ

В Москве начнут заочно судить полковника ВСУ Храпача по делу о терроризме

Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

Второй Западный окружной военный суд запустит заочный процесс над командиром 27-й реактивной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковником Дмитрием Храпачом, ему вменяют организацию четырех преступлений террористической направленности, повлекших жертвы. Об этом заявили в пресс-службе суда, передает ТАСС.

«Во Втором Западном окружном военном суде зарегистрировано уголовное дело в отношении Храпача Дмитрия Александровича. В какой форме будет проходить заочный процесс в отношении него, суд решит позднее», — уточнила представитель суда.

В августе 2023 года суд заочно приговорил к пожизненному сроку полковника ВСУ Дмитрия Храпача за обстрел Киевского района Донецка из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Согласно судебному решению, он должен отбывать наказание в колонии особого режима.

В ходе расследования первого дела в отношении офицера было установлено, что в результате обстрела района Донецка ракетами, шесть из которых угодили в гостиничный комплекс, жертвой стал один человек. Суд признал, что поступок Храпач совершил по мотивам ненависти и вражды в отношении социальной группы, помимо прочего, его обвинили в жестоком обращении с гражданским населением и применении запрещенных методов в ведении боевых действий.

Ранее стало известно, что СК России заочно предъявил обвинения четверым полковникам ВСУ. Помимо дела Храпача, в суд поступило ходатайство об аресте полковников Павла Федосенко, Федора Ярошевича и Андрея Матвиишина.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Обсудить
      Последние новости

      «Еще одна веская причина». ХАМАС избрало нового главу политбюро. МИД Израиля призвал скорее его устранить

      В США раскритиковали внешнюю политику Вашингтона

      Переспавшая с 122 студентами порномодель обвинила жен в мужских изменах

      В Москве начнут заочно судить полковника ВСУ

      Харрис объявила о своей кандидатуре на выборах

      В сети распространился дипфейк с врио главы российского региона

      Раскрыто сообщение Израиля США после убийства главы политбюро ХАМАС

      Украинский пилот назвал F-16 «веселым самолетом»

      Во Франции заявили о невозможности НАТО ответить на нападение России

      Под Одессой задержали грузовик с 42 украинскими уклонистами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше