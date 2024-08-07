В Москве начнут заочно судить полковника ВСУ Храпача по делу о терроризме

Второй Западный окружной военный суд запустит заочный процесс над командиром 27-й реактивной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковником Дмитрием Храпачом, ему вменяют организацию четырех преступлений террористической направленности, повлекших жертвы. Об этом заявили в пресс-службе суда, передает ТАСС.

«Во Втором Западном окружном военном суде зарегистрировано уголовное дело в отношении Храпача Дмитрия Александровича. В какой форме будет проходить заочный процесс в отношении него, суд решит позднее», — уточнила представитель суда.

В августе 2023 года суд заочно приговорил к пожизненному сроку полковника ВСУ Дмитрия Храпача за обстрел Киевского района Донецка из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Согласно судебному решению, он должен отбывать наказание в колонии особого режима.

В ходе расследования первого дела в отношении офицера было установлено, что в результате обстрела района Донецка ракетами, шесть из которых угодили в гостиничный комплекс, жертвой стал один человек. Суд признал, что поступок Храпач совершил по мотивам ненависти и вражды в отношении социальной группы, помимо прочего, его обвинили в жестоком обращении с гражданским населением и применении запрещенных методов в ведении боевых действий.

Ранее стало известно, что СК России заочно предъявил обвинения четверым полковникам ВСУ. Помимо дела Храпача, в суд поступило ходатайство об аресте полковников Павла Федосенко, Федора Ярошевича и Андрея Матвиишина.