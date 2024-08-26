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17:32, 26 августа 2024Силовые структуры

Раскрыта сумма причиненного полковником ВСУ Храпачом ущерба

ТАСС: полковник ВСУ Храпач обвиняется в причинении ущерба на 4,6 млн рублей
Начало событий в новости В Москве начнут заочно судить полковника ВСУ

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Гособвинение заявило, что сумма ущерба, причиненного полковником Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрием Храпачом, составляет 4,6 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, гособвинение на заседании назвало сумму имущественного ущерба, причиненного полковником: 4 миллиона 639 тысяч 733 рубля. Обвинитель также отметил, что действия фигуранта привели к иным тяжким последствиям.

По данным следствия, полковник ВСУ Храпач отдавал преступные приказы о нанесении ракетных ударов по Белгородской области. Он обвиняется в совершении четырех терактов с целью дестабилизации органов государственной власти. Его дело сейчас рассматривает 2-й Западный окружной военный суд.

7 августа стало известно о том, что 2-й Западный окружной военный суд запустит заочный процесс над командиром 27-й реактивной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковником Дмитрием Храпачом, ему вменяют организацию четырех преступлений террористической направленности, повлекших жертвы.

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      Анна Габай
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