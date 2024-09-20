Жильцы пожаловались на отсутствие противопожарных систем в столичном ЖК

Жильцы пожаловались на отсутствие противопожарных систем в ЖК «Тринити-2»

Собственники квартир жалуются на проблемы в московском жилом комплексе (ЖК) «Тринити-2» от застройщика ГК «Гранель». Об этом сообщается в Telegram-канале Readovka.

Жильцы получили ключи в феврале 2024 года, однако дом был сдан в неготовом состоянии. По их словам, во многих корпусах нарушена техника противопожарной безопасности. Жильцы сообщили, что на лестничных пролетах нет освещения, а также отсутствуют водонапорные шланги и предупредительные знаки.

Современный ЖК оснащен большим количеством пассажирских и грузовых лифтов, однако почти все они не работают. Собственники жалуются, что им приходится ждать почти полчаса в очереди, чтобы добраться до своего этажа. Кроме того, по словам жильцов, если кабины и работают, ездить на них опасно. Так, неоднократно были случаи, когда они пролетали на несколько этажей вниз или зажимали пассажиров в дверях. Жители ежемесячно пишут жалобы, однако ситуация остается прежней.

Ранее сообщалось, что вопреки жалобам дольщиков в ЖК «Горки парк» в Подмосковье продолжили селить гастарбайтеров. В дома первой очереди застройщик поселил мигрантов еще в начале года. Подмосковный ЖК считается проблемным, сроки ввода в эксплуатацию нарушены во всех трех очередях.